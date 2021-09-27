Engelsİzcileri kampta
Engelli öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile Fethiye İnlice Plajında 2 gece kamp yaptı. 13 öğrencinin katıldığı kampta engelli bireyler için film gösterimi, kamp ateşi, şarkı söyleme gibi farklı etkinlikler yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere ve ailelerine yönelik kurduğu Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola hizmeti bireyler, Engelsİzciler Kampı’nda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesine ait Menteşe, Milas ve Fethiye Kısa Mola Merkezlerinde eğitim alan 13 engelli öğrenci, Fethiye İnlice Plajı’nda iki gece kamp yaptı. Kampta ilk gün kendi çadırlarını kurup obalara ayrılan Engelsİzciler, tüm gün grup çalışmaları ve deniz etkinliği yaptı. Ayrıca ilk günün akşamında Buz Devri 1 filminin gösterimi yapıldı.
İkinci gün deniz etkinliği, kamp alanının temizliğini yapan izciler günün geri kalanını, grup etkinlikleri ve ateş gecesi hazırlıkları ile geçirdi.
Kampın son gününde çadırlarını toplayan izciler kamp alanını temizleyerek arkadaşlarına veda etti.
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