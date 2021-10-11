Erdoğan açıkladı: Bakanlığın ismi değişti

11 Ekim 2021 Pazartesi, 19:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİ

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve uyum komisyonu oluşturuyor. Bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.''