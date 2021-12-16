Erdoğan'ın açıklamaları beklenirken uyarı: Konuşmazsa daha iyi olur
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirimle, yüzde 14’e indirdi. Kararın ardından döviz kuru yükseldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklaması beklenirken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Doların akıbeti açısından Erdoğan bugün konuşmasa daha iyi olur. Ülkeyi bitirdiler" değerlendirmesini yaptı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2021 yılının son faiz kararında 100 baz puanlık indirime gitti. Yüzde 15 olan politika faizi yüzde 14'e düşürüldü. Kararın hemen ardından 15.15 TL seviyelerinde seyreden dolar, 15.70 TL'ye kadar ulaştı.
Kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Zahmet etmeselerdi, Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi zaten dün açıklamıştı. Vatandaş yarın ne yiyeceğini bilmezken yandaşlar Merkez Bankası'nın kararını bile biliyor" değerlendirmesini yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Dün Bakan Yardımcılarını görevden al, bugün ortam hazır değilken faiz düşür. Geleceğe dair hiçbir öngörü yok, akıl alır gibi değil! Tüm bunlar 'beceriksizlik veya cehalet' değil, artık millete düşmanlıkla açıklanabilir. 'Ya tutarsa modeli' ile düşük faizle enflasyon düşürme saçmalığının gideceği nokta, artık bilinçli olarak ülkeyi batırmaktır. Tek yol erken seçim" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise faiz kararının arından döviz kurundaki yükseliş üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücrete ilişkin açıklama yapmasının beklenmesini işaret ederek, "Doların akıbeti açısından Erdoğan bugün konuşmasa daha iyi olur. Ülkeyi bitirdiler" dedi.
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