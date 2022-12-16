Erzincan'da araç şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 07:57
Erzincan'da araç şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da Yunus C'nin (48) kullandığı araç, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Figen C. (43), Medaim Ö. (66) ve Doğukan A. (17) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yunus C. ile Abdülkerim C. (57) ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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