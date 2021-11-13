Erzurum'da AKP'li Başkan Öz'den imam hatip tepkisi

13 Kasım 2021 Cumartesi, 15:44

AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 9 Kasım’da AKP Aziziye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen haftalık olağan toplantıya katıldı. Teşkilat üyelerini dinleyen Öz’ün, imam hatip mezunlarının işe yerleştirilmediği şikayetleri üzerine tepki gösterdiği öğrenildi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, sözlerine “Bu girdaptan kurtulmamız lazım” diyerek sözlerine başlayan Öz, “Şu şunun adamı, şu imam hatipli, böyle bir şey olabilir mi? Adam iş istiyor, ‘tamam bakacağız’ diyorum. Kapıdan çıkarken dönüp ‘ama imam hatipliyim’ diyor. Neyse bu imam hatiplik. Bir şey söylüyorsun, diyor ki o milli görüşçü değil. Ne yapalım milli görüşçülük, Yahudilik gibi anadan doğunca mı oluyor?” ifadelerini kullandı.

“DİĞER ÇOCUKLAR NE OLACAK?”

Bir parti üyesinin “İmam hatiplilere biraz daha denge özen gösterilmesi gerekmez mi?” sorusuna da tepki gösteren Öz, şöyle konuştu:

“Bakın ben kötü anlamda söylemiyorum. Gidip Palandöken’de filan okulu imam hatip yapalım diye ortalığı velveleye veren hacı abilerimize şunu diyorum: Peki diğer okulların çocuklarını nereye göndereceğiz? Onlar da bizim çocuklarımız değil mi? Sana bu yapılan neyse, seni nasıl kırıyorsa onları da kırıyor.”

"SENİN NİYE ÖZEL BİR AYRICALIĞIN OLSUN?"



Kendisinin imam hatip mezunu olmadığını da ifade eden Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birisi böyle bir ayrımcılık yaptı mı bu sefer ben geriliyorum. Ne yapalım biz imam hatipli değiliz diye Müslüman değil miyiz kardeşim. Ben imam hatipli değilim ama ben imam hatiplilerin tarzını, Kuran anlayışını, okumasını beğenmiyorum. Kerbela’nın öcünü almaya çalışan gruplar gibi bizden öç mü alacaksınız? Ne yapayım biz de imam hatipli değiliz. Bir gariban işe daha uygun ama öbürü diyor ki imam hatipliyim. Ne yapalım, senin niye özel bir ayrıcalığın olsun?”