Eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldürmüştü: Nedeni 'velayet' çıktı
Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklandı. Akpınar'ın, eşiyle, üvey oğlunun velayetini istemediği için çıkan tartışma sonrası olayın yaşandığı belirlendi.
Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında, dün saat 13.00 sıralarında, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar, tartıştı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatlarını kaybetti.
Anne oğulun cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Suç aleti bıçakla gözaltına alınan şüpheli Ümit Mutlu Akpınar ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutukladı.
Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.
NEDENİ 'VELAYET' ÇIKTI
Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Halil Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.
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