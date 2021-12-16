Eski Bakan Bülent Akarcalı: Türk Doları basalım
Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı’dan doların sert yükselişine ilişkin, “Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk Doları basalım" önerisinde bulundu.
Eski Bakan Bülent Akarcalı, peş peşe faiz indirimlerinin ardından doların 15 liraya dayanmasına neden olan kur krizine ilişkin ilginç bir öneri getirdi. Akarcalı, “Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk Doları basalım" dedi.
Ekonomist de olan Akarcalı TV100 yayınında şunları söyledi:
“Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk Doları basalım. Merkez Bankası gerekli kanunla çıksın koruyucu şekilde ve densin ki, ‘Bu Türk Doları bire bir Amerikan Dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan Dolarının o günkü kurundan Türk Lirası’na çevirebilirsiniz.’ Ya da Amerikan Doları kullanacaksanız bunu çevirirsiniz. Sonuçta vatandaş Amerika’yı finanse etmiş olmayacak. Şu an satın aldığımız her dolarla, saklamak içinse ticaret için değilse Amerika’yı finanse ediyoruz.”
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