Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kadir Can Ç. idaresindeki 03 AAU 834 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Efraim Ç. yönetimindeki 26 FN 831 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Efraim Ç. ile aynı araçta bulunan Ahmet Ç, Reyhan U. ve İsmet Ç. yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Efraim Ç. ile Reyhan U.'nun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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