Eskişehir'de Ali Y. isimli fabrika işçisi, pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ali Y. isimli işçi, pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

AA
01 Ekim 2021 Cuma, 16:23
Eskişehir'de Ali Y. isimli fabrika işçisi, pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi
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Eskişehir'de meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

FOLYO KOYDUĞU SIRADA MAKİNEYE SIKIŞTI

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ali Y. (40), folyo koyduğu sırada kalıp pres makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ali Y'nin öldüğünü belirledi.

İşçinin cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.


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