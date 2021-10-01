Eskişehir'de Ali Y. isimli fabrika işçisi, pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi
Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ali Y. isimli işçi, pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
FOLYO KOYDUĞU SIRADA MAKİNEYE SIKIŞTI
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ali Y. (40), folyo koyduğu sırada kalıp pres makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ali Y'nin öldüğünü belirledi.
İşçinin cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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