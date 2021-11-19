Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Samsun’un Bafra ilçesinde evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci’yi dün öğle sonu telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci’nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci’nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.’yı( 57) Kolay yolunda çalıştığı iş yeri olan SASKİ’de gözaltına aldı. İddiaya göre, gözaltına alınan şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. 2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.’nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.
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