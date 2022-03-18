Eve gelen komşular acı görüntüyü gördü
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde ölü bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre iki çocukları olan Hüseyin Bozkurt (40) ve Yeter Bozkurt’un (39) evine gelen komşuları, çifti tavana asılı halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Köylülerin verdiği bilgilere göre; Eldeniz köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin 13 yaşında bir kızı ve üniversiteye giden 18 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Maddi sıkıntılarının da bulunmadığını söyleyen köylüler; Hüseyin ve Yeter Bozkurt çiftinin çok iyi anlaştığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını ve intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade etti.
Şüpheli şekilde ölü bulunan çiftin intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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