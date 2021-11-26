Evinde piton besleyen kişiye ceza

26 Kasım 2021 Cuma, 16:16

Kırıkkale’de yaşayan B.M., evinde beslediği pitonun görüntülerini sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte B.M.'nin evine baskın yaptı.

B.M.'nin evinde yapılan aramda, bir metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında el konulan yılan, Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

B.M'ye ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.