Evinin önünde öldürülmüştü: 2 kişi daha tutuklandı

İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen'in (34), evine girerken tabancayla vurulup öldürülmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:24
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Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta, 23 Nisan'da saat 03.30 sıralarında, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girerken silahlı saldırıya uğradı.

Gülen, tabancayla sırtından vuruldu. Silah sesleri üzerine kapıya çıkan Gülen'in yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Gülen'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Ömer Gülen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL KİRALAMIŞLAR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi.

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.

Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili aranan M.E.A. (26) ve M.G. (27) de önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheli dün sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. 


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