Evlat nöbetindeki babadan, kızına teslim olma çağrısı: 'Çekinmeden gel'

31 Aralık 2021 Cuma, 14:26

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 851’inci günde de sürüyor. 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırıldığını söylediği kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, “Kızım beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan, çekinmeden gel güvenlik güçlerine teslim ol” diyerek kızına çağrı yaptı.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 851 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

"BURADAN KESİNLİKLE AYRILMAYACAĞIZ"

Van’da 2015 Kasım ayında 18 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer, kızının dağa çıkmasından HDP’yi sorumlu tuttu. Kızına ve arkadaşlarına teslim olmaları çağrısında bulunan Biçer, şunları söyledi: