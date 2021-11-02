Evlenmesine bir hafta kala gittiği düğünde başından vuruldu: 16 gözaltı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı davetlilerin havaya rastgele ateş açtığı düğünde başından vurulan genç kadın ağır yaralandı. Olay sonrası 16 kişi gözaltına alındı.
Olay, Suruç ilçesinin kırsal Molla Hamza Mahallesi’nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, halay sırasında tabancayla havaya rastgele ateş açtı.
Bu sırada ailesiyle birlikte akrabasının düğününe katılan Dilek D. (18) halayı izlerken kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralı olduğunu belirlediği Dilek D., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dilek D.’nin önümüzdeki hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.
ALANDA YÜZLERCE BOŞ KOVAN BULUNDU
Jandarmanın düğün alanında yaptığı incelemede yüzlerce boş kovan buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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