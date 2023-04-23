Evli olduğu erkekle tartışan kadın gardıropta asılı bulundu
Samsun'da eşiyle tartıştığı iddia edilen bir çocuk annesi kadın, yatak odasındaki gardıropta asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde eşi Halis Ç. ile aralarında tartışma geçtiği iddia edilen bir çocuk annesi Hayriye Ç. (43), diğer odaya geçti. Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı.
Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti. Uykulu bir halde evin kapısını açan Halis Ç.'ye Hayriye'yi soran Nurten Ç., kadının eşinin Hayriye'nin evde olduğunu, kendisinin ise yan odada uyuduğunu söylemesi üzerine eve girip kontrol ettiğinde, Hayriye Ç.'yi yatak odasında gardıropta iple asılı buldu.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Nurten Ç. bıçak yardımıyla ipi kesti ancak Hayriye Ç.'yi kurtaramadı. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Hayriye Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
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