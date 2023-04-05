Evli olduğu kadını öldüren erkekten 'yazılı savunma' ve yayın yasağı talebi!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:09

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:09

Burdur'da, evli olduğu ve ayrı yaşadığı Nurcan Seçer'i (35) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serhan Seçer (35) "yazılı savunma" talebinde bulundu. Mahkeme de, fail Seçer’in bu talebini kabul etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YİNE KORUMADI!

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Nisan 2022 tarihinde ve saat 21.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, av tüfeğini yanına alıp yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı Nurcan Seçer ile işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serhan Seçer, işyerinin kapısında Nurcan Seçer'e av tüfeğiyle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan Nurcan Seçer, yere yığıldı.

Olay yerinden kaçan Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer K.'ye ait işyerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi olan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale edip tüfeği elinden aldı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan Seçer, kurtarılamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Polis, kaçan Serhan Seçer'i yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sonunda Serhan Seçer hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" ve kayınpederi ile kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

"BAŞIMA GELEN OLAYLARI ANLATMAK GÜÇ"

Davanın, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmasında, Nurcan Seçer'in kardeşi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Serhan Seçer, "Başıma gelen olayları anlatmak güç. Çok kafa karıştırıcı, kafa bulandırıcı yerler olduğu için savunmamı yazılı olarak sunacağım. Yazılı savunmamda her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yazılı savunma daha aydınlatıcı olur" dedi.

YAYIN YASAĞI İSTEĞİNE RET

Serhan Seçer'in avukatı da sanık ve maktulün cep telefonlarının incelenmesini, sanığın anlatacağı olayların kamu güvenliğiyle çocuğunun geleceğine olumsuz etki yapacağı için yayın yasağı getirilmesi ve duruşmanın kapalı olmasını talep etti. Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı ise olayın üzerinden 1 yıl geçtiğini, henüz karar çıkmadığını, bunda da sanığın süreci uzatmaya yönelik tavırlarının etkili olduğunu, telefonların incelenmesi talebinin de yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Seçer'in, cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, yayın yasağı ve kapalı duruşma talebini reddedip, sanık Serhan Seçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, yazılı savunma talebi doğrultusunda duruşmayı erteledi.

"'ALDATTI' SAVUNMASINA DAYANMAK ÜZERELER"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici, sanığın, öldürdüğü eşinin kendisini aldattığı yönünde iddialar ortaya attığını kaydeden Kesici, şöyle konuştu:

"Bu iddiaları hiçbir şekilde somut bir delile dayanmıyor ve havada kalıyor. Böyle bir iddiayı olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra dile getirip telefonların incelenmesini şu aşamada söylüyorlar. Bunu ilk başta da talep edebilirlerdi. Daha önce 'akıl sağlığı yerinde değildir' dediler. Zaten yargılama o şekilde uzadı. Ardından akıl sağlığının yerinde olduğu ve suçu işlemeye yönelik ehliyetinin tam olduğu yönünde uzman doktor raporu oy birliğiyle geldikten sonra son çare olarak 'aldattı' savunmasına dayanmak üzereler. Biz bu savunmayı da kabul etmiyoruz. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ve müvekkillerime karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılacağına inanıyoruz."