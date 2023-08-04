Eyüpsultan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Eyüpsultan'da, karşı yönlerde ilerleyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtarılırken beraberinde bulunan 2 arkadaşı ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:08
Eyüpsultan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Eski Kemerburgaz Yolu'nda saat 01.00 sıralarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 SB 4640 ve 68 FK 143 plakalı otomobiller henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 68 FK 143 plakalı otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerinin haber vermesi üzerine kazaya yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu sürücü yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada, sürücü ile beraber aynı otomobilde bulunan arkadaşları İsmail D. ve Halit V.'nin de yaralandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen 34 SB 4640 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


eyüpsultan kaza

İlgili Haberler

Türkiye'de Temmuz ayının en çok satan otomobilleri belli oldu

Türkiye'de Temmuz ayının en çok satan otomobilleri belli oldu
Beton mikseri, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Beton mikseri, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gün sonra söndürüldü

3 bin otomobil taşıyan gemi 10 gün sonra söndürüldü

En Çok Okunan Haberler