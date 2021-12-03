Eyüpsultan'da taksinin çarptığı inek öldü
Eyüpsultan'dan İstanbul Havalimanı istikametine giden taksi, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, taksinin çarptığı inek öldü.
Olay, saat 01.00 sıralarında Odayeri Gişeler Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametine giden Hüseyin Savaş Uzun'un kullandığı 34 TFT 55 plakalı taksi, bir anda yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Takside bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, taksinin çarptığı ineğin öldüğü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- Bir zam da sigaraya