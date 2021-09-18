Ezgi Aydındağ için çağrıda bulundu: Elinden tutmalıyız değil mi?

18 Eylül 2021 Cumartesi, 10:30

OHAL KHK’sı ile ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, 1 Temmuz 2021’de Bodrum’da araç çarpması sonucu yatalak kalan Ezgi Aydındağ’ın hayatta kalma mücadelesini sosyal medya hesabından paylaştı.

AHBAP, ÇHD ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’ya “Hepimiz, siz Ezgi’nin elinden tutmalı değil midir?” diye çağrıda bulunan Karadağ’ın paylaşımı şöyle:

“Şimdi size 18 yaşında bir çocuğun sağlıklı yaşam hakkının nasıl elinden alındığını; yıllar sürecek hayatta kalma mücadelesine nasıl itildiğini; kendisine bu kötülüğü yapanın hiçbir şey olmamış gibi nasıl kaçıp gittiğini anlatacağım. Ezgi Aydındağ, 18 yaşında, üniversitesi hazırlık öğrencisiydi. 01.07.2021 tarihinde Bodrum-Güvercinlik mevkiinde korkunç bir kaza yaşadı. Hızla gelen araç yaya geçidinde Ezgi’ye çarptı. Çarpma ile omurilik sinirlerinin kopması sonucu yatalak kaldı. Ailesi (anne ve baba işçi emeklisi) Ezgi yaşama şansı yüzde 10 olan bir kazadan sağ kurtulmasıyla tedavisini zor şartlarda sürdürüyor. 2 çok önemli ameliyat geçirdi Ezgi. Muğla Devlet Hastanesinde ve İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesinde.

Çarpan şahıs NATO’da görevli uçak teknisyeni Amerikalı. Kaza sonrası aileye Ezgi’nin tedavi masraflarını ödeyeceğini garanti etmiştir. Ama Ezgi’nin geçirmiş olduğu 2. ameliyat sonrasında ödeme yapmayacağını söyleyerek aileyi ve Ezgi’yi büyük bir mağduriyet içinde bırakmıştır. Aile borç, harç parayı denkleştirerek Ezgi’yi hastaneden çıkarmıştır.

1- Şimdi size 18 yaşında bir çocuğun sağlıklı yaşam hakkının nasıl elinden alındığını; yıllar sürecek hayatta kalma mücadelesine nasıl itildiğini; kendisine bu kötülüğü yapanın hiçbir şey olmamış gibi nasıl kaçıp gittiğini anlatacağım. Başlıyorum; pic.twitter.com/F1kNHpzNGc — Acun Karadağ (@acun_karadag) September 16, 2021

"EZGİ’NİN ELİNDEN TUTMALI DEĞİL MİDİR?"

Ezgi’nin artık fizik tedavi alması gerekiyor ve ağır bir ruhsal travma yaşamaktadır. Süreç hem Ezgi hem de ailesi için asıl şimdi başlamıştır. Hepimiz, Siz @ahbapplatformu @haluklevent @chdgenelmerkez @AylinNazliaka @ChdAnkaraKadin Ezgi’nin elinden tutmalı değil midir? Çarpan ve sözünü tutmayan şahsın yüzde 100 kusurlu olduğu ifade ve kaza tutanaklarında var.

"AMERİKALI BİRAZ ÖNCE AİLEYİ ARAMIŞ…"

Bu kazada, şahsın yurt dışı yasağı devam ediyor. Ancak dosya sahiplenilmezse bir fırsatını bulup kaçacak onu da biliyor Ezgi’nin dostları. Kamuoyuna güveniyoruz. Kaç aydır ailenin mesajlarına cevap vermeyen, telefonlarını açmayan Amerikalı biraz önce aileyi aramış. Niye böyle yaptınız bu bana zarar verir, ben gitmedim ki yardımcı olacaktım minvalinde bir şeyler konuşmuş. Hepinize çok teşekkür ederim takipçilerim olarak büyüksünüz.”