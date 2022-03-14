Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
Şanlıurfa’da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki işçi servisi devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- İşçiler, kardan tank yapıp ’savaşa hayır’ dedi
- DİSK İzmir’de tam kadro alanlara iniyor: 'İşçi doktor el ele, tüm emekçiler greve'
- 7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının arazisi satışa çıkarıldı
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
- İddia: Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı var
- Rusya’da, Instagram tamamen kapatıldı
- Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
- Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi
- Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- AKP'ye 'acil' çağrı
- İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı