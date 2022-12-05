Fabrikada TIR'ın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren BASAŞ Fabrikası'nda sürücüsü geri manevra yaptığı sırada TIR'ın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

İHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:44
Fabrikada TIR'ın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada iddiaya göre, fabrika deposundan yük almak üzere gelen TIR sürücüsü S.K., geri geri manevra yaptığı esnada tırın arkasında bulunan T.Ö.'ye (54) çarptı.

T.Ö., kendisine doğru gelen TIR'dan kaçamayarak olay yerinde can verdi.

Çığlıkları duyan çevredekiler durumu 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından T.Ö.’nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 



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