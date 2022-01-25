Facianın eşiğinden dönüldü: Buzlu yolda kamyonet apartmanın bahçesine düştü
İstanbul Esenyurt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet bir apartmanın bahçesine düştü.
İstanbul'da, dün Esenyurt ilçesinde bir kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, kaymaya başladı.
Kamyonet hızını alamayınca bir apartmanın bahçesine düştü. Araçtan sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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