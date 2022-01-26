Faciaya ramak kala: Kozlu'da halk pazarı çöktü
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde halk pazarının bir bölümünün çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazarın kapalı olması ise büyük bir faciayı önledi.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarının çatısının bir bölümü biriken kar nedeniyle çöktü.
20’ye yakın esnafın tezgah açtığı çöken bölüm nedeniyle pazaryerine giriş çıkışlar kapatıldı.
Olayı öğrenir öğrenmez pazara geldiğini anlatan esnaf Tuncay Altıntaş, "Dün de burada pazar kurulmuştu. Allah’tan akşam olmuş. Gündüz insanlar varken olsaydı felaket olurdu" dedi.
“Biz burada esnafız. Öğrenince geldim, benim tezgahım da orta kısımda kalıyor. Normalde pazaryeri gerideydi. Kaymakamlık binası yapılınca buraya uzatıldı. Bu yapılan direklerin de kaynakları yapılmadı. Burada salı ve cuma günleri pazar kuruluyordu. Dün de burada pazar kurulmuştu. Allah’tan akşam olmuş. Gündüz insanlar varken olsaydı felaket olurdu. Kaç sene önce Zonguldak’ta pazaryeri çökmüştü, insanlar ölmüştü. Farkındaysanız çatı kırılmamış. Dibinden doğru demirler olduğu yere yatmış. Dün çoğu esnaf açmadı. Köylü pazarı kuruluyordu buraya normalde. Bu çöken çatının altında normalde 20’ye yakın esnaf tezgah açıyordu. Boydan boya sebze meyve tezgahıydı. Benim de iki tezgahım var” diye konuştu.
Güvenlik şeridinin çekildiği pazaryerinde çöken çatının tahliye edilmesi için çalışma yapılacak.
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