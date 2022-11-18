Fatih Portakal'dan 'masayı terk et' çağrısına tepki: Bir duruşunuz var mı?

Gazeteci Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik 'altılı masayı terk et', çağrısının ardından yaptığı paylaşımda "Şimdi de İyi Parti’ye zeytin dalı. Arkadaş sizin bir duruşunuz var mı?" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 11:02
Fatih Portakal'dan 'masayı terk et' çağrısına tepki: Bir duruşunuz var mı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir açıklama yaparak İYİ Parti'ye çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." diye konuştu.

Gazeteci Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik 'altılı masayı terk et' çağrısını değerlendirdi.

"MHP İLE KAZANAMAYACAĞINI NET BİLİYOR"

Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan AKP’si, MHP ile kazanamayacağını net biliyor. Çünkü ortağı bitmiş durumda. O yüzden destek arayışında: Saadet’e gitti olmadı, hatta bölemedi. Yeniden Refah kapıyı kapattı. HDP güzellemesi hala var. Şimdi de İyi Parti’ye zeytin dalı. Arkadaş sizin bir duruşunuz var mı?" ifadelerini kullandı.i 


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