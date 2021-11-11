Fatih’te bir kişi üst geçitten yola düştü
Fatih'te bir kişi, üst geçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te gerçekleşen olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Haşim İşcan Geçidi’nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmaması ise dikkat çekti. Öte yandan kişinin düştükten sonra yol üzerinde yaralı halde yattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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