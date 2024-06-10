Fatih’te silah ticareti yapan bakkala operasyon

Fatih’te işlettiği bakkalda silah ticareti yapan bir şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bakkalda çok sayıda silah, şarjör ve fişek ele geçirilirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:44
Fatih’te silah ticareti yapan bakkala operasyon
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayvansaray Mahallesi’nde bir bakkalda yasadışı silah ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 7 Haziran saat 13.50 sıralarında bakkalın çevresinde güvenlik önemleri alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, M.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bakkalın deposunda yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör, 19 fişek bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 1 silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi. Şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından ‘silah ticaret’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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