Fatih’te silah ticareti yapan bakkala operasyon

Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:44

Güncelleme: 10.06.2024 - 10:44

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayvansaray Mahallesi’nde bir bakkalda yasadışı silah ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 7 Haziran saat 13.50 sıralarında bakkalın çevresinde güvenlik önemleri alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, M.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakkalın deposunda yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 9 şarjör, 19 fişek bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, 3 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ve 1 silah yapımında kullanılan namlu ele geçirildi. Şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından ‘silah ticaret’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.