Felaket engellendi! Tam 840 şişe

Sahte içki kaynaklı ölümler devam ederken, Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde 840 şişe sahte votka ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 18:25
Felaket engellendi! Tam 840 şişe
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe ilçesinde yaşayan A.S.'nin (40) piyasaya sahte alkollü içki süreceği bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 840 şişe sahte votka ele geçirildi. A.S., hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.


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