Finlandiya: Türkiye'nin endişeleri üzerine çalışıyoruz

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:50

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ve Türkiye'nin tutumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumsuz tutumunun NATO'nun açık kapı politikasında bir tartışmaya yol açtığını söyledi.

Haavisto, "NATO'nun genişleme ve açık kapı politikası hakkında geniş bir tartışma var. Bu bizim dahil olmadığımız ve takip edemeyeceğimiz bir tartışma" dedi.

'ANKARA'YA GİTMEYE HAZIRIZ'

Pekka Havisto, Türkiye ile görüşmeler yürütüldüğüne işaret ederek, "Türkiye ile diplomatik düzeyde temaslar yürütüyoruz. Türkiye hazır olduğunda, görüşmelere devam edeceğiz. Aramızdaki sorunları NATO içinde konuşabiliriz, Ankara'ya gitmeye de hazırız" diye konuştu.

Haavisto, medyada ve basında yer alan "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'e yönelik talepleri" şeklinde ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür şeylere kafa yormadıklarını söyledi.

'BAZI KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Haavisto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesini anımsatarak, "Geçen hafta Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin'de bir görüşme yaptığımızda, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'ten netleştirmesini istediği birkaç konu vardı. Şu anda bu konular üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.