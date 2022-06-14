Fırın çalışanı Eyüp, evine yapılan silahlı saldırıda öldürüldü
Adana'da fırında çalışan Eyüp Özbadem (24), yalnız yaşadığı evinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Polis, evin yakınında terk edilmiş motosiklet tespit etti.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde fırında çalışan Eyüp Özbadem, yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Silah seslerini duyan komşular, eve gelince Özbadem'i kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özbadem'i ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp Özbadem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma başlatırken, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet buldu. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
- Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri