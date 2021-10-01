Fırlattığı bıçak isabet etmeyince, koşup yakalayarak sırtına sapladı

01 Ekim 2021 Cuma, 13:50

Pamukkale ilçesi meydana gelen olayda yabancı uyruklu S.C.A., yine yabancı uyruklu arkadaşı K.L.B. ile evinde buluşarak sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

KOŞUP BIÇAĞI SAPLADI

K.L.B. ise tartışmanın giderek büyümesiyle evden ayrılmak istedi. Kapı önüne çıktığı sırada ise ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. S.C.A., elindeki bıçağı K.L.B.'nin sırtına sapladı. Sırtındaki bıçakla sokağa çıkıp yere düşerek yardım isteyen K.L.B.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırtındaki bıçak ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.L.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca olayı gerçekleştiren S.C.A. ise her yerde aranıyor.

