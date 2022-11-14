Beyoğlu'nda patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıldı

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:41
<p>Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.</p>

Beyoğlu'nda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

<p>Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen yurttaşlar, hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı. </p>

Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen yurttaşlar, hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı. 

<p>Beyoğlu Kaymakamı <strong>Mustafa Demirelli</strong> ile Beyoğlu Belediye Başkanı <strong>Haydar Ali Yıldız</strong>, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.</p>

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

<p>Demirelli, "<strong>Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik</strong>" diye konuştu.</p>

Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik" diye konuştu.

<p>Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.</p> <p>Yıldız, "<strong>İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır</strong>" dedi.</p>

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Yıldız, "İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

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