İzmir’de zamanın durduğu an

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 12:45
<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini yummasının 84. yıl dönümünde İzmir’de hayat durdu.</span></span></p>

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini yummasının 84. yıl dönümünde İzmir’de hayat durdu.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım günü saat 21.05’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Ata’ya Saygı Nöbeti, 10 Kasım saat 09.05’te tüm kente yayıldı.</span></span></p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım günü saat 21.05’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Ata’ya Saygı Nöbeti, 10 Kasım saat 09.05’te tüm kente yayıldı.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">İzmirliler kentin her yeniden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti.</span></span></p>

İzmirliler kentin her yeniden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">Saygı duruşunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda resmi anma programı yapıldı.</span></span></p>

Saygı duruşunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda resmi anma programı yapıldı.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.</span></span></p>

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir (CHP) İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kon</span></span><span style="font-size: large; font-family: 'Times New Roman', serif;">ak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda partili katıldı.</span></p>

Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir (CHP) İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda partili katıldı.

<p class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: large;">İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk’ü anma programı gün boyunca sürecek.</span></span></p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk’ü anma programı gün boyunca sürecek.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler