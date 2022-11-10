İzmir’de zamanın durduğu an
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama gözlerini yummasının 84. yıl dönümünde İzmir’de hayat durdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım günü saat 21.05’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Ata’ya Saygı Nöbeti, 10 Kasım saat 09.05’te tüm kente yayıldı.
İzmirliler kentin her yeniden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti.
Saygı duruşunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda resmi anma programı yapıldı.
Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir (CHP) İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda partili katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk’ü anma programı gün boyunca sürecek.
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