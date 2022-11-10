İzmir’de zamanın durduğu an

Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin temsilcileri, iş dünyası, resmi kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.