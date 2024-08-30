Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Havada, karada ve denizde Türk bayrakları dalgalandı. Zafer Bayramı'nın 102. yılında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.
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