Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yurdun dört bir yanında törenler düzenlendi. Havada, karada ve denizde Türk bayrakları dalgalandı. Zafer Bayramı'nın 102. yılında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 12:35
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı
Zafer Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

En Çok Okunan Haberler