Gaziantep'te TIR devrildi: Sürücü yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Feyzullah Tokat (55) yaralandı. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevlilerce toplandı.

DHA
04 Ekim 2022 Salı, 15:12
Gaziantep'te TIR devrildi: Sürücü yaralı
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Gaziantep-Nurdağı yolunun 15'inci kilometresinde, 4 Ekim Salı günü öğle saatlerinde Feyzullah Tokat yönetimindeki 54 AAT 513 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan Tokat'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tokat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevliler tarafından toplandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


TIR gaziantep kaza

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