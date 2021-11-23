Gaziantep'teki ölümün perde arkası: "Copla ölüme gönderip alzaymırlı anneyi tanık yaptılar"

23 Kasım 2021 Salı, 11:42

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayımlanan "Copla ölüme gönderip alzaymırlı anneyi tanık yaptılar" başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı.

Haberde, Gaziantep'te, 22 gündür yoğun bakımda olan 44 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın ölümündeki polis şiddetinin ayrıntıları aktarıldı.

19 Kasım'da yaşamını yitiren Yıldız'ın otopsi raporuna ölüm sebebi olarak "kafa travması" yazılmasını hatırlatan Saymaz, “İki vatandaş gözaltına alınmak yerine sokakta coplarla dövülüyor. Suç işlemiş olan kamu görevlileri 'cezasızlık güvencesi' ile kurtarılmak isteniyor. Bu amaçla alzaymırlı anneden gerçekdışı ifade alınıyor. Evet, anne artık olan biteni hatırlamayabilir. Bir mahalle 'sus' baskını yiyebilir. Fakat bütün bir halkı korkutup sindirebilen, bildiklerini ve gördüklerini unutturabilen cop henüz icat edilmedi” dedi.

Birlikte alkol alan Mehmet Yıldız ve Orhan Barkır'ın gürültü yaptıkları için polis tarafından uyarıldıklarını ancak gürültüye devam eden ikilinin polis tarafından darp edildiği iddiasına da yer verdi.

Saymaz'ın haberi şöyle: