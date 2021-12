Geleceğin bilim insanları İzmir’de yarıştı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 12:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlerin gelişimleri için fırsat yaratma hedefi doğrultusunda İzmir, 17 – 19 Aralık 2021 tarihleri arasında FRC 2021 Off Season etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.’nin de destekleriyle Fuar İzmir’de düzenlenen etkinlikte İzmir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Mersin ve Samsun’dan 300’ün üzerinde lise öğrencisi, takımlar halinde hazırladıkları robotlarla müsabakalara çıktı. Yarışmada başarılı olanlara ödülleri verildi. Geleceğin bilim insanlarının yaptığı robotlar büyük ilgi görürken etkinlik 2022 yılının Mart ayında yapılması planlanan İzmir Regional (bölgesel yarış) açısından da büyük deneyim oldu.

KIYASIYA REKABET

Takımlar halinde yapılan turnuvanın ilerleyen bölümlerinde ittifaklar mücadele etti. Finalde Kırmızı İttifakta bulunan Eagles, Alfa Robotics ve Butterfly Effect ile Mavi İttifakta yer alan Pars Robotics, X- Sharc ve İEL Robotics takımları karşılaştı. Mavi İttifak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Program sonunda kazananlara ödülleri İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen tarafından verildi.

'GURUR DUYDUK'

Ersen, “Geleceğin takım liderlerinin karşısında bu konuşmayı yapmak bana gurur veriyor. Üç gün boyunca sizleri ağırlamaktan gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in sizlere çok selamı var. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin gelişimi için bu tür organizasyonlara büyük önem veriyor. Bu etkinlik bizim için de bir ilk ve Mart ayında yapacağımız bölgesel etkinlik için bir hazırlık oldu” dedi.

'GELECEĞN NASA'SI ŞU AN İNŞA EDİLİYOR OLABİLİR'

Eğitimci Metin Karpat ise, “Organizasyon çok güzeldi, iyi ağırlandık. Mart ayında yine buradayız ve çok daha güzel olacak. Bu çalışmanın sosyal, kültürel ve toplumsal yönleri var. Takımlar robot yapım sürecini yürütüyorlar. Dört yıla kalmaz Türkiye’nin dünya şampiyonası için iddialı takımlar çıkaracağına inanıyorum. Çok hızlı geliştik. Buralardan öyle cevherler çıkıyor ki… Öğrencilerimize burs kazandırıyoruz. Çocukların neyi tercih edeceğine karar vermesi için enfes bir yarışma. Mühendisliği çok özendiriyor. Geleceğin NASA’sı şu an burada inşa ediliyor olabilir” ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İ KUTLUYORUZ'

Eğitimci Beyhan Dördüncü, “Turnuva gençlere kendilerini keşfetme yolculuğu sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bizleri ağırladığı ve gençlere bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Bu bir hazırlık turnuvası, gelecek aylardaki resmi turnuva İzmir’de gerçekleşecek. İzmir’i kutluyoruz. Gençlerdeki bu heyecanı görmek çok güzel” dedi.

Yarışmacı Onur Dördüncü, “Yarışmalarımızda her sene farklı bir tema belirleniyor ve takımlarımız kısıtlı zamanda robotlarını yapıyor. İzmir’deki organizasyon da çok güzel oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Geleceğin mühendisleri, bilim insanları, yazılımcıları burada” diye konuştu.

300'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI

Yarışmacı Şebnem Kılıçkaya Reyhan Tağman ve Deniz Mersinlioğlu ise, “Buraya 300’ün üzerinde katılımcı geldi ve 26 takım var. Yarışma bizleri makine mühendisliğine, bilgisayar mühendisliğine hazırlıyor. Bu yarışmaya katılmaktan çok mutluyuz. Gerek üniversite gerek iş hayatı için takım çalışmasına hazırlanıyoruz. Bir sürü yeni programlar öğreniyoruz. Aklın almayacağı şeyler yapıyoruz” dedi.

FRC NEDİR?

First Robotics Competition (FRC) etkinliği lise çağında öğrenim gören gençleri elektronik, mekanik, yazılım gibi mühendislik temelli eğitimlerin yanı sıra iletişim becerilerinin aktif kullanımı konusunda da eğiten uluslararası bir program. İlk olarak ABD'de gerçekleştirilen etkinlik bugün dünyada 7 ülkede "Regional" adı altında uluslararası katılıma açık olarak düzenleniyor. Dünya çapında bilinirliğe sahip bu organizasyonda Türkiye şu an en çok amatör takım çıkaran ülkeler arasında yer alıyor. 17 – 19 Aralık 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen "Off Season” Türkiye’de İstanbul dışında ilk kez İzmir'de yapıldı. Mart 2022’de yapılacak "Regional" etkinliği ise İzmir’in bu arenada tanıtımına katkı sağlayacak.