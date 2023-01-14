Gözyaşlarıyla uğurlandı... Kazada ölen ortaokul öğrencisi Esila toprağa verildi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:33

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:35

Feci kaza, önceki gün Talas ilçesi Komando Caddesi'nde meydana geldi. Alperen Gençer’in kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı. Kazada Gençer ile yanındaki kardeşi Esila Gençer yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla iki kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 7'nci sınıf öğrencisi Esila Gençer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Esila Gençer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada Gençer için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Esila'nın yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Esila Gençer, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Alperen Gençer’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.