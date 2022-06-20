'Gübre dökme yeri' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
İki komşu arasındaki 'gübre dökme' tartışması, ölümle son buldu. Komşulardan Turan Durmaz'ın oğlu Furkan Durmaz, mahalle sakini Necati Bedir'i bıçakla yaraladı. Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken, Turan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi’nde 2 komşu arasında gübre dökme yeri yüzünden çıkan bıçak ve kürek kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, 17 Haziran saat 20.00'de Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Durmaz (56) evinin yanındaki araziye boşalttığı gübrelerin üzerinden traktörüyle geçen komşusu Necati Bedir (54) ile 'buraya dökemezsin' diyerek tartışmaya başladı.
BIÇAK DARBESİ KALBİNE İSABET ETTİ
Tartışmaya Durmaz'ın oğlu Furkan (22) dahil oldu. Baba oğul, Necati Bedir'i dövdü. Olay yerinden ayrılan Necati Bedir kürekle, kardeşi Mehmed Bedir (50) de elinde sopayla geri döndü. Bunun üzerine evlerine giden Furkan Durmaz, eline aldığı bıçakla olay yerine geldi.
Tarafların kavgası sırasında Necati Bedir'in salladığı kürek darbesinden kurtulan Furkan Durmaz, bıçağını defalarca salladı. Biri kalbine diğerleri vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Necati Bedir yere yığıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Mehmed Bedir'i de koltuğunun altından bıçaklayan Furkan Durmaz, olay yerinden kaçtı. Necati Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Bedir çevredekiler tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olayın ardından açan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Necati Bedir, yapılan otopsi sonucu Beypınarı Mahallesi’nde toprağa verilirken, yaralı Mehmet Bedir'in tedavisi sürüyor.
Bu arada jandarma tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan Durmaz kasten öldürme suçundan tutuklanırken baba Turan Durmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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