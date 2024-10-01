Güvenpark Ekim ayı içerisinde açılıyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:54

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:55

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankara Tarihi ve Kültürel Değerleri anlama çalıştayı”nın tanıtım toplantısı dün Atatürk Orman Çiftliği Belpa Kafe’de yapıldı. Toplantıda eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanı, şimdi ise Proje Koordinatörü olan Bekir Ödemiş ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir yer aldı. İlk olarak konuşmasını yapan Gökdemir, 15 Ekim’de Altındağ’da Ulucanlar Cezaevi’nde gerçekleşecek olan çalıştaya yönelik bilgiler verdi. Gökdemir, çeşitli akademisyenlerin de yer alacağı toplantıda Ankara’nın tarihi değerlerinin nasıl korunması gerektiğine dair görüşmeler yapılacağını belirtti. Ödemiş ise Ankara’nın kültürel mirasını anlatan bir sunu eşliğinde tarih boyunca Ankara’da yaşamış medeniyetleri ve bırakılan kültürel mirasları anlattı.

GÜVENPARK AÇILIYOR

Roma Hamamı, Gavurkale Rölyefi, Julien Sütunu ve Selçuklulardan kalma mirasları anlatan Ödemiş, Ankara’nın çeşitli bölgelerinde tarihi dokuyu bozmadan yaptıkları restorasyonları anlattı. Ankara’da kaydedilen 700’e yakın arkeolojik alan, 2 bin 500’e yakın da tescilli yapı bulunduğunu belirten Ödemiş, Atatürk Bulvarı’nı “Bir bulvar üzerinden cumhuriyet okuması” olarak UNESCO listesine önerdiklerini açıkladı. Ödemiş, Anafartalar, Ulus hali, Roma tiyatrosu, Arkeopark, Posta caddesi, Ankara Kalesi gibi tarihi alanların görüntülerini göstererek yapım sürecini aktardı. Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ödemiş, uzun zamandır yenileme çalışmaları yapılan Güvenpark’ta çalışmaların neredeyse sona erdiğini söyleyerek parkın Ekim ayı içerisinde açılacağını belirtti.