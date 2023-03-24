Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 23:16

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 23:16

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul, Ankara ve İzmir için önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu anlattı.

İşte 25 Mart Cumartesi ve 26 Mart Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir için hava durumu tahmini...

İstanbul’da hava parçalı bulutlu, Pazar günü de parçalı bulutlar var ancak yağış da görülebilir. Sıcaklık 15 derece ölçülecek.

Ankara’da az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, Pazar günü bulutlar artabilir. Sıcaklık yeni haftanın ilk gününe kadar kademeli olarak yükselecek.

İzmir az bulutlu, sıcaklık 20 derece. Pazar günü 22 dereceye çıkıyor, gökyüzünün durumu değişmiyor.

25 MART CUMARTESİ

İSTANBUL: PARÇALI BULUTLU 15/6

ANKARA: AZ BULUTLU 15/4

İZMİR: AZ BULUTLU 20/10

26 MART PAZAR

İSTANBUL: GÜNEŞLİ VE AZ YAĞIŞLI 15/6

ANKARA: PARÇALI BULUTLU 16/5

İZMİR: AZ BULUTLU 22/11