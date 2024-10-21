Hakkari'de aranan 164 şüpheli yakalandı

Hakkari'de farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 164 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de aranan 164 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:35

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 164 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.


Etiketler: #hakkari #Jandarma

İlgili Haberler

Hakkari'de bir ilk: Muhtarlar konfederasyon seçimi için oy kullandı

Hakkari'de bir ilk: Muhtarlar konfederasyon seçimi için oy kullandı
Hakkari'de kuş cenneti alev alev yandı

Hakkari'de kuş cenneti alev alev yandı
Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler