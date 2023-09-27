Hakkari’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Hakkari il genelinde düzenlenen operasyonda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde 16-26 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 650 adet gümrük kaçağı gözlük, 155 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.
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