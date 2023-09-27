Hakkari’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Hakkari il genelinde düzenlenen operasyonda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:30
Hakkari’de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde 16-26 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 650 adet gümrük kaçağı gözlük, 155 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.


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