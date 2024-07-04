Hasta yakını paylaştı: Ambulansın siren çalmasına rağmen sürücü yol vermedi

Küçükçekmece'de içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 19:58
Hasta yakını paylaştı: Ambulansın siren çalmasına rağmen sürücü yol vermedi
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Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 SA 3794 plakalı otomobil sürücüsü, içerisinde hasta olan ve siren çalarak sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermedi.

O anlar, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin bir süre sonra şerit değiştirmesi yer alıyor.


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