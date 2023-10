Hastane için kazdılar göl oldu

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:13

Selçuk Devlet Hastanesi yapacaklarını söyleyerek önce levha dikerek ardından da bir kürekle göstermelik temel atan AKP, 9 yıl geçmesine rağmen ihale sürecini dahi başlatmadı. 50 yataklı hastane için yaklaşık beş kez ihale ve temel atma sözü veren AKP’li vekillerin verdiği tarihlerin de hiçbiri tutmadı. 12 bin metrekarelik inşaat alanı adeta yağan yağmurlarla göle döndü. CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, “2014 yılından bu yana halkı kandıran zihniyet, seçimler yaklaştıkça bu alana bir kepçe çekerek inşaatın başlayacağı müjdesini veriyor. Artık hizmet yapın” dedi.

NEDEN İNŞAATA BAŞLAMADINIZ?

Selçuk’ta yapılması planlanan yeni devlet hastanesi inşaatının bir türlü başlamamasına CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, tepki gösterdi. Onbaşıoğlu, “Yaşadığımız bu kadim kentte adeta arap saçına dönen Selçuk yeni devlet hastanesi inşaatının yerinde hâlâ yeller esiyor. Her fırsatta CHP yönetimini ve dönemin meclis üyelerini hedef göstererek suçlayan zihniyet, önce süreci iyi takip etmelidir. Yıllardır halkı kandıran, her fırsatta CHP ilçe örgütümüze ve dönemin meclis üyelerini hedef gösteren zihniyet, seçimler yaklaştıkça bu alana bir kepçe çekerek inşaatın başlayacağı müjdesini veriyor. Bugüne kadar atamayla gelen her il başkanı, her ilçe başkanı aynı yalanlarla halkı kandırmaya devam ediyor” diye konuştu.

“AKP’NİN ATANMIŞ YÖNETİMİ HALKA NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR”

İhalenin bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden Onbaşıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce inşaat alanına giderek tabela önünde poz verip video kaydı çeken ve göstermelik olarak mevcut alana bir kürek toprak atan AKP’nin atanmış yönetimi halka neden açıklama yapmıyor. Halka boy boy müjdeler verebilmek için önce mevcut alana konteyner getirdiler ve oraya bir bekçi görevlendirdiler. Hemen ardından bir kepçe geldi ve bu kepçe yağmur suları ile dolu olan alanda temizleme çalışması yaptı. Bu sırada mevcut iktidarın Selçuk’taki atanmış başkanı buraya gelip kendince açıklama yaptı ve göstermelik de olsa bir kürek kum attı. Sonra hastane yine yalan oldu. Selçuk Devlet Hastanesi’nin bir an önce yapılmasını umuyoruz.”

"YURTTAŞLAR YOLDA ÖLMESİN"

Hastane ile ilgili görüşlerini Cumhuriyet’e anlatan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İktidar sürekli olarak “hastane müjdesi” veriyor ve bu kentin sağlık hizmeti ihtiyacını dar siyasi çıkarı için kullanıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Siyaset yaparsınız ama bunu vatandaşlarınızın canı pahasına yapamazsınız. Ben belediye başkanlığı görevime başladığımda ilk işim önüme konan hastane projesine imza atmaktı. Ve aradan geçen onca zamana ve defalarca ihaleye çıkarılmasına rağmen halen daha kentimizin hastane ihtiyacı giderilmedi. Hastaneyi yapmak bakanlığın görevi. Tahmin ediyorum ki hükümet bir şekilde bir müteahhit bulabilir. İhalelerin yapılamadığını, çeşitli kamu yatırımlarına bunca ödenek ayrılırken nasıl yapılmadığını ben de bilmiyorum. Bu kentin başkanı olarak geçmişte olduğu gibi elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Biz artık hiçbir vatandaşımızı uzaktaki hastanelerin yolunda kaybetmek istemiyoruz” diyerek hastane inşaatına başlanılması için çağrı yaptı.