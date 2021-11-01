Hastane müdürü koronavirüsten yaşamını yitirdi
Trabzon’da Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun (63), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde tedaviye alınan Uzun, sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Aşılarını olan Uzun'un kronik hastalığı bulunduğu öğrenildi. Uzun, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanemizde müdürlük görevini yürüten Mehmet Uzun yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle vefat etti. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” denildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Doğalgaza dev zam!
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Birlik ailesinin bir kenti var!
- Porno yıldızları istismarla suçlanıyor