Hatay'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Derviş A. (36) yönetimindeki 31 FB 521 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi’nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, İbrahim B. (33) idaresindeki 31 YS 885 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Aylin A.’nın (29) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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