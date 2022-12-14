Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı! Tek fotoğraf...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan hâkimin, AKP'li yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:46
Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı! Tek fotoğraf...
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İBB başkanı İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hâkim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Komşul'un, fotoğraflarda AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görüldü.

Pehlivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. 

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş. 

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."


AKP AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp Mehdi Komşul

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