HKP'den Ankara'da 'insanca yaşanacak ücret istiyoruz' eylemi

21 Kasım 2021 Pazar, 14:28

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Merkezi önünde “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz” pankartının açıldığı eylemde sık sık, “Sefalet Ücreti İstemiyoruz”, “Zam Zam Zam Ucuzluk Ne Zaman?” sloganları atıldı.

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP Yöneticisi Ahmet Erdem gerçekleştirdi. AKP iktidarı döneminde işsizliğin ve pahalılığın arttığını vurgulayan Erdem, “Öyle ki Halkımız sadece Ekim ayının 13 gününe zam haberleriyle uyandı. Ekim ayının son gününde Elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 48 zam yapıldı. Bu da demektir ki halkımızın cebinden daha çok para çıkacak” dedi.

“ASGARİ ÜCRETTE AVRUPA SONUNCUSUYUZ”

Erdem, Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre halkın alım gücünün düştüğünü belirtti. Erdem, “TÜİK’in yalancı rakamları bile yüzde 20 enflasyon demektedir. Oysa 2022 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 36.20 oranında zam yapmayı düşünüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon yüzde 49,87’dir. Emekçi halkımızın alım gücü her geçen gün azalmaktadır. İşsizlik ise almış başını gitmiştir, iş bulabilenlerde 2.825 liralık sefalet ücretine mahkûm edilmektedir. 1 Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 250 dolar ediyor. Yaklaşık 130 dolar kayıp var bunun TL karşılığı yaklaşık 1.469 liradır. Bu rakamlar bile Asgari Ücret ile çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca insanımızın içler acısı durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Avro bazında Asgari Ücrette Avrupa sonuncusuyuz. Yani Avrupa’da en düşük Asgari Ücreti veren bir ülkeyiz” diye konuştu.

“ADALETLİ BİR VERGİ DAĞILIMI YOKTUR”

Erdem, AKP iktidarının sermaye yanlısı politikaları ile sermaye çevrelerini daha da zenginleştirdiğini vurguladı.

Araştırmalara göre ekim ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 93 TL, yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’nin üstüne çıktığını belirten Erdem, “Yani dört kişilik bir ailenin karın tokluğu için şu anda uygulanan asgari ücretin üzerine en az 270 TL daha eklenmesi gerekiyor. Kaldı ki vergi dilimleri yükseltilmediği için asgari ücretlinin ödediği vergi yüzde 20’lere kadar çıkmaktadır. Adaletli bir gelir dağılımı olmadığı gibi, adaletli bir vergi dağılımı da yoktur” dedi.

“BU SOYGUNLAR, VURGUNLAR DÜZENİ DEĞİŞMELİDİR”

Asgari ücreti belirleyen kişilerin 100 binlerce TL maaş aldığını hatırlatan Erdem, “Onlar için hava hoş, onlar için işsizlik, pahalılık sorun değil. Halkımızın deyimi ile ‘Tok açın halinden anlamıyor’. Onlar için varsa, yoksa parababalarının sömürü ve soygun düzeninin devamıdır. Efendilerine hizmette kusur etmemektir” dedi.

Erdem açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Onun için diyoruz ki, bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan bu ülkenin tek ve gerçek yurtsever partisi Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız işsizliliği ve pahalılığı yaratan parababalarının sömürü ve soygun düzeninden kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları sona erer ve emekçi halkımız refah içinde yaşar.”