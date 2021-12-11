Hopa'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
Artvin'de Hopa Parkı’nda “Geçinemiyoruz, Hükümet İstifa” pankartı ile birlikte yürüyüş yapan Hopalılar, “Her gün yeni bir zamla karşımıza çıkıyorlar, yetmezmiş gibi ekonomik krizle birlikte halkın verdiği vergiler sağlık hizmeti almasına da artık yetmiyor” açıklamasını yaptı.
Artvin'de Hopa Parkı'nda bir araya gelen Hopalılar, “Geçinemiyoruz”, “Hükümet İstifa” sloganları atarak Hopa Meydanı'na doğru yürüdü.
Zamlara ve TL'nin değer kaybına tepki gösterilen yürüyüşün ardından meydanda grup adına açıklama yapan Volkan Altunkaya, şunları söyledi:
"HEPİMİZİ BÜYÜK BİR SAĞLIK KRİZİ BEKLİYOR"
- Her gün yeni bir zamla karşımıza çıkıyorlar, yetmezmiş gibi ekonomik krizle birlikte halkın verdiği vergiler sağlık hizmeti almasına da artık yetmiyor. SGK ödemesi kapsamından çıkarılan ilaçlar yıl başından sonra zam gelecek diye piyasaya sürülmeyen ilaçlardan kaynaklı hepimizi büyük bir sağlık krizi bekliyor.
"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT BULAMADIĞI İÇİN SOKAKLARDA KALIYOR"
- Öğretmen ve sağlık emekçileri artan iş yükü yüzünden ya meslekleri bırakmak zorunda kalıyorlar, ya da istifa ediyorlar ya da intiharın eşiğine geliyorlar. Daha dün akşam Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Fatma Demirel yaşadığı sıkıntılara dayanamayarak intihar etmiştir.
- Ülkede atanmayan binlerce öğretmen, sağlık emekçisi, iş bulamayan üniversite öğrencisi ya da inşaatlarda bilmedikleri iş yüzünden ölüme ve karanlığa mahkum ediliyorlar. Üniversite öğrencileri yurt bulamadığı için sokaklarda kalıyor, barınamıyorlar.
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